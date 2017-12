Bicampeã mundial de kitesurfe entrou no esporte 'por acidente'; assista

Muita gente não deve saber, mas o Brasil é o atual campeão mundial masculino e feminino de kitesurfe. A dona da façanha entre as mulheres é Bruna Kajiya, natural de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo e que, além do sucesso em 2016, já tinha atingido o topo mundial em 2009.

A atleta compareceu à redação do FERA nesta terça-feira e bateu um papo com a nossa reportagem, apresentando o esporte que começou a praticar por acaso, depois de um acidente. Confira a entrevista e conheça um pouco mais do esporte que, em breve, pode se tornar olímpico: