Bob Burnquist tira onda e desce a megarampa enquanto toca violão

Se tem um atleta brasileiro que é uma verdadeira lenda do seu esporte, esse atleta é Bob Burnquist. Natural do Rio de Janeiro, o skatista de 40 anos é o maior medalhista da história dos X Games, uma espécie de Olimpíada dos Esportes Radicais, com nada menos do que 30 medalhas.

Ele também é praticamente o precursor da Megarampa, pista de skate com mais de 30 metros de altura e 100 metros de extensão, sendo octacampeão da modalidade. Sua afinidade com a Megarampa é tão grande, que ele até possui uma delas no quintal de sua casa, na Califórnia, Estados Unidos.

Porém, parece que o "simples fato" de descer a rampa já não é mais um desafio para Bob e, por isso, ele decidiu inovar e andar de skate sobre a pista enquanto toca violão. Não acredita? Então pode acreditar, pois ele filmou tudo.

Confira o vídeo: