Brasil conquista dois títulos mundiais de kite surfe na última etapa de 2016

O Brasil conquistou dois títulos mundiais de kite surfe nesta terça-feira, na última etapa do ano da World Kitesurfing League (Liga Mundial de Kite Surfe), disputada na Nova Caledônia, no Oceano Pacífico. Na categoria freestyle, Carlos Mario levou o troféu entre os homens, e Bruna Kajiya, entre as mulheres.

Na decisão, o Carlos passou pelo holandês Youri Zoon, bicampeão mundial da modalidade em 2011 e 2012. Outro brasileiro, Set Teixeira, ficou na terceira colocação na Nova Caledônia, mas terminou a temporada na 14ª posição geral, duas abaixo de Alex Neto. Manoel Soares ficou na 39ª colocação.

Já Bruna Kajiya se tornou bicampeã mundial, já que havia levantado o troféu também em 2009. Na última parada do ano, ela superou Annabel Van Westerop, de Aruba, e a britânica Hannah Whiteley. A melhor brasileira depois de Bruna foi Estefania Rosa, na quinta colocação geral. Dioneia Vieira terminou como 11ª e Mikaili Sol, 19ª.