Brasil recebe principais nomes do skate park em etapa do Mundial

O Vans Park Series, o primeiro campeonato mundial da modalidade Park, segue com sua programação com o 2017 VPS Men's Pro Tour, recebendo entre os dias 7 e 8 de abril os skatistas de todo o mundo em Serra Negra, São Paulo, para a segunda etapa qualificatória global dessa temporada. O evento conta com a presença dos principais nomes da modalidade: Pedro Barros (Brasil), Chriss Russel (EUA), Ivan Federico (Itália), Murilo Peres (Brasil), Vi Kakinho (Brasil), Josh Borden (EUA).

Rodeado pelas montanhas de Serra Negra, os skatistas se encontram no Santo Bowl Skatepark, um complexo de skate privado circundado pela natureza. Com 3 partes especiais, o Santo Bowl oferece transições múltiplas, com dois bowls arredondados com deep ends de várias dimensões, um vulcão central e coping de concreto para garantir os melhores grinds possíveis.

Os VPS Nacionais são o caminho para skatistas brasileiros batalharem por sua vaga dentro do circuito mundial do Vans Park Series 2017. Os primeiros lugares, entre os homens e mulheres, vão garantir uma vaga direta no VPS American Continental Championship, em Huntginton Beach - Califórnia.

Paralelamente ao evento principal, haverá a estreia do Vans Park Series Brasil National Championship aberto para profissionais e amadores, homens e mulheres, e que realizada na sexta-feira, 7 de abril.