Brasil receberá etapa do Campeonato Mundial de Wakeboard

Os melhores atletas de wakeboard do planeta se preparam para desembarcar em terras brasileiras no início do mês de maio. A etapa do Campeonato Mundial de Wakeboard (Wakeboard World Series) 2017, e única da América Latina, ocorrerá no Clube Serra da Moeda, em Nova Lima, no estado de Minas Gerais.

O circuito, que faz parte do calendário oficial da World Wake Association (WWA), é realizado pela Dibbra, que também organiza o Brasil Wake Open. O campeonato nacional, que contempla categorias de base, infantil, júnior, adulto, máster, veteranos, open masculino e feminino e profissional, irá abrir a programação com provas durante a manhã e tarde da sexta-feira, 5 de maio. Já no sábado e domingo, 6 e 7, o clube receberá a elite do esporte, com nomes como Harley Clifford, Cobe France, Dean Smith, Nic Rapa, Tony Iacconi, Cory Teunissen, Shota Tezuka e Parker Siegele, na disputa pela melhor colocação. Entre os brasileiros confirmados estão Deco Rondi, Marcelo Giardi, Victor Cordeiro e Felipe Miyamoto.

Um dos eventos mais tradicionais do ano, ainda conta com uma extensa programação cultural e gastronômica, que inclui práticas esportivas e de bem-estar, Praça de Alimentação com foodtrucks de renomados restaurantes, além das festas. "No sábado, acontece a Dibbra Wake Party, com atrações surpresas que são divulgadas sempre na véspera. No domingo, com o tema 'Grand Finale', teremos a estreia da festa Noite Maravilhosa", afirma Bruno Dib, diretor da Dibbra.

No encerramento, além de apresentações de DJs, o Clube Serra da Moeda será palco do show de "Os Marcianos", projeto paralelo dos músicos PJ (Jota Quest), Kiko Perez (Natiruts) e Xande Tamietti (ex-Pato Fu), que voltam pela 2ª vez ao Mundial de Wakeboard. Com o melhor do rock’nroll em Jam Sessions especiais, "Os Marcianos" sempre contam com um vocalista convidado. Nomes como Samuel Rosa (Skank), Digão (Raimundos), Rogério Flausino (Jota Quest) e Sideral, já participaram do projeto e, para esse ano, foi escolhido o ícone da música nacional Paulo Miklos, ex-vocalista dos Titãs!

PROGRAMAÇÃO (Sujeita a alterações)

Sexta-feira, 5 de Maio

8h - Brasil Wake Open

18h - Término

Sábado, 6 de Maio

9h às 18h - Campeonato

18h à 1h - Festa de confraternização Dibbra Wake Party

Domingo, 7 de Maio

9h às 17h - Campeonato

17h às 17h30 - Entrega de prêmios

17h30 às 0h - Festa de encerramento Noite Maravilhosa