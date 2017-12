Brasileira é uma das favoritas ao título mundial de longboard

Uma carioca de 22 anos é uma das favoritas para o ouro no Mundial de longboard. Chloé Calmon, top 3 no ranking internacional da modalidade, é uma das esperanças do Brasil no campeonato que, neste ano, ocorre na China.

A surfista, que também é apresentadora no Canal Off, participa de mundiais desde 2013, quando ficou na quinta posição. Em 2014, ela subiu para o terceiro lugar no pódio e, em 2015, manteve a posição.

A etapa decisiva do Mundial de longboard está sendo realizada na praia de Riyue Bay, na China, e terá janelas até o dia 13 de dezembro. A garota parece estar bem feliz:

Na ESPNW você encontra uma matéria com Chloé.

Boa sorte para esta Fera!