Brasileiro bate em 'poste' e quebra nariz enquanto pega onda nos EUA

Bino Lopes disputava tranquilamente sua bateria no US Open de Surfe, em Huntington Beach, na Califórnia. Até que um poste apareceu no caminho e, sem conseguir desviar, o brasileiro se chocou e teve uma fratura no nariz.

Muita gente deve estar se perguntando como um poste poderia estar dentro da água, mas a explicação é que nas praias californianas são muito comuns piers de madeira. E foi exatamente em uma das madeiras de sustentação em que Bino se chocou.

Depois de deixar a água com o rosto sangrando e um pedaço de sua prancha quebrado, o baiano foi atendido na praia e rapidamente conduzido a um hospital, onde ficou constatada uma fratura no nariz.

Bino levou três pontos no local e mais três no supercílio, onde ele tinha alguns cortes.