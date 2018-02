Discípulo de Carlos Burle vence etapa de Nazaré do Mundial de Ondas Grandes

Mais um brasileiro fazendo história nos paredões de Nazaré. Lucas Chianca, de apenas 22 anos, deu show nas ondas que chegaram a até seis metros na Praia do Norte e ficou com o título da etapa de Nazaré do Mundial de Ondas Grandes.

"Chumbinho", como é chamado, é natural de Saquarema, no Rio de Janeiro. O surfista bateu nomes como Nathan Florence, irmão de John John Florence (atual campeão mundial de surfe), e Billy Kemper, atual líder do tour de ondas grandes.

Na hora de levantar o troféu o jovem agradeceu não só o público e os outros competidores, mas também os brasileiros Carlos Burle e Marcos Monteiro, a quem se refere como "mestres".

A última etapa do circuito mundial será disputada em Mavericks, na Califórnia. A janela de espera para o evento já está aberta e vai até o dia 28 de fevereiro.

Veja abaixo o floater que ele deu durante a competição: