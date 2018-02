Brasileiro entra para o livro dos recordes com a maior velocidade em uma bicicleta

Evandro Luiz Portela é o mais novo brasileiro no livro dos recordes. Na estrada que liga Curitiba a São José dos Pinhais, no Paraná, o ciclista de 40 anos conseguiu a maior velocidade de um atleta com a própria força em um terreno plano no vácuo, com a marca de 204 km/h.

Portela contou com ajuda da Polícia Rodoviária Federal do Paraná, que concordou em fechar a BR-177 por vinte minutos para que o recorde fosse estabelecido. O brasileiro seguiu atrás de um caminhão, aproveitando o vácuo, e percorreu 11 quilômetros em seis minutos. A façanha foi acompanhada por um membro da equipe do Guiness Book - o livro dos recordes, mas ainda terá que ser verificada posteriormente por mais analistas.

Atualmente, a maior velocidade absoluta em uma bicicleta é do francês François Gissy, que alcançou 333 km/hora em uma bicicleta de propulsão a jato.

Portela contou ao programa Esporte Espetacular, da TV Globo, que foi subindo sua velocidade aos poucos desde 2016, quando começou a se preparar para buscar o recorde. Começou em 145 km/hora atrás de um caminhão e foi subindo até chegar ao recorde de hoje. Segundo ele, a única modificação feita na bicicleta foi a adição de uma engrenagem de 3,5mm e de um tensionador para que a corrente não quebrasse.