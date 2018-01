Brasileiro salva surfista de elite desacordado após acidente no mar

O salva-vidas brasileiro Guilherme Tâmega, hexacampeão mundial de bodyboard, resgatou o surfista de elite Dusty Paine, que desmaiou no mar, nesta segunda-feira, em Oahu, no Havaí.

O norte-americano, que treinava, perdeu o equilíbrio em uma onda de cerca de 1,5 metro e bateu a cabeça em uma barreira de corais, ficou desacordado no mar, até a aproximação de Tâmega. O fato foi noticiado pelo portal UOL Esporte.

O brasileiro teria percebido que Paine - que já enfrentou Gabriel Medina no mar - não retornara à superfície após desaparecer na onda e acabou mergulhando para encontrá-lo. De acordo com testemunhas, o norte-americano tinha várias escoriações e perdia muito sangue. Alguns amigos do surfista ajudaram a puxá-lo do fundo, após ele ter ficado preso nas pedras.

"Ele estava com muitos cortes na cabeça, sangrando muito. Seguramos a cabeça dele e vimos se estava respirando. Ele estava tendo convulsão, é diabético", afirmou Tâmega do portal surfer.com. "Parece que teve traumatismo craniano, o maxilar também parece ter quebrado. Fizemos respiração cardíaca, o corpo começou a reagir, ele voltou a respirar e conseguimos, depois de muito trabalho, estabilizar a situação".