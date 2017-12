Brasileiro surfa onda gigante, concorre a prêmio e pode quebrar recorde mundial

Habituado a desafiar a natureza de forma radical, Rodrigo Koxa se superou ao surfar em Nazaré, Portugal, uma "montanha de água", estimada em incríveis 85 a 90 pés de altura (cerca de 25 a 27 metros). A onda aparece como grande favorita ao prêmio máximo da modalidade, o WSL Big Wave Awards, conhecido como XXL, o "Oscar” das ondas gigantes. De quebra, o brasileiro ameaça o recorde mundial de Garret McNamara, que surfou uma onda de 78 pés, a maior da história.

O recorde só será confirmado no final de abril, caso Koxa permaneça com a maior onda e vença o XXL. Mas antes mesmo do resultado, o brasileiro já comemorou a façanha. “Esperei a vida toda por uma onda assim. Sempre foi meu sonho surfar essa onda e parecia até que eu sentia que ela estava por vir nessa viagem”, vibrou.

Atual recordista mundial, McNamara postou o vídeo da onda em uma rede social e elogiou o brasileiro. "Você pode chamar de Koxa bomba! Ninguém merece isso mais!!! Rodrigo Koxa na maior onda do swell. Rodrigo morava no meu jardim até pouco tempo atrás. Tem sido um longo caminho. Tão orgulhoso de você !!! Sempre cobrando, sempre humilde, sempre amando todos !!!, escreveu.

“Na noite anterior, eu estava aparentemente calmo, mas minha mente estava muito inquieta, falando para mim mesmo o tempo todo: a onda vai vir! E quando vier, você vai botar para baixo, porque fez isso a vida inteira... e quando vier, você vai surfá-la. Esta fala ficava como um mantra em minha mente”, revelou Rodrigo Koxa.