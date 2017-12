Brasileiros se divertem com 'tubos infinitos' da piscina de ondas de Kelly Slater

A terça-feira foi de festa para os principais surfistas do mundo. 18 atletas da elite se reuniram pela primeira vez para uma espécie

de competição no Surf Ranch, o local onde Kelly Slater construiu sua tecnológica piscina de ondas em segredo e mantém os detalhes de funcionamento guardados a sete chaves.

Thank you ! @wsl @kswaveco It's not a dream! Obrigado , não é um sonho! By : @penrose73 Uma publicação compartilhada por Filipe Toledo (@filipetoledo) em Set 19, 2017 às 9:38 PDT

Representaram o Brasil os campeões mundiais Gabriel Medina e Adriano de Souza, além de Filipe Toledo e Silvana Lima, vencedores da etapa de Trestles do Circuito Mundial, na semana passada. E todos eles registraram momentos em que se divertiam no local, com algumas manobras e tubos insanos.

Assista:

Até mesmo Kelly Slater, "dono da casa", se aventurou nas ondas: