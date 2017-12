Button, piloto de F-1, é desclassificado de triatlo por excesso de velocidade

Parece ironia, mas não é: o piloto de Fórmula 1 Jenson Button, que está fora do grid nesta temporada (mas segue como piloto de testes da McLaren), foi desclassificado de uma prova de triatlo por estar correndo muito.

Após ter deixado a F-1 no fim do ano passado, o britânico, que vem se dedicando a outros esportes. E numa prova de Iron Man, que disputou em Oceanside (EUA), durante a etapa de ciclismo, Button acabou passando acima da velocidade em um trecho mais lento do percurso.

Button completou a prova, com 1.900 metros de natação, 91 quilômetros de bicicleta e 21 quilômetros de corrida, em 4 horas, 31 minuntos e 1 segundo, o que lhe assegurava vaga no Mundial, que ocorre em setembro, também nos EUA, mas acabou "queimando" sua prova toda.

Em um vídeo, que publicou no Instagram, Button lamentou a desclassificação. Assista: