Cachorro invade pista e quase derruba atletas na Copa do Mundo de Esqui

Cachorros são vistos com certa frequência em campos de futebol pelo mundo. Mas durante a Copa do Mundo de Esqui Cross-Country, realizado no Canadá, um cãozinho invadiu a pista e atrapalhou os atletas. Na terceira volta da Perseguição Estilo Livre 15km, os esquiadores foram seguidos por alguns metros pelo animal que conseguiu invadir o local de competição. Latindo para os esquiadores, ele apenas os assustou, mas logo desistiu e todos prosseguiram normalmente.

Depois da invasão inusitada, o norueguês Johannes Hoesflot tomou à frente e confirmou a vitória. O segundo lugar ficou com Alex Harvey, do Canadá, seguido de Niklas Dyrhaug, também da Noruega. A etapa em Quebec seria realizada na Rússia, mas os longos problemas do país com o seu sistema antidoping fizeram a federação internacional cancelar a etapa e trazê-la para Quebec City.