Caminhões monstros realizam testes na Arena Corinthians; veja imagens

Faltando apenas um dia para o início do Monster Jam, evento em que caminhões de até cinco toneladas realizam um show de manobras radicais, a Arena Corinthians prepara os últimos testes em campo.

Para o torcedor que está acostumado com o estádio tradicional nas partidas de futebol, será uma surpresa ver toda a camada de terra substituída pelo gramado.

O local, que também é uma novidade para a organização, surpreendeu até os pilotos. Em entrevista exclusiva ao Fera, a canadense Cynthia Gauthier, que representa o veículo dos Dálmatas e é uma das duas mulheres entre os oito pilotos, afirma que a estrutura do local "é uma das mais bonitas" que ela já entrou.

Em clima de descontração, Gauthier conta que está ansiosa para realizar suas manobras para o público brasileiro: "Acho que todos vão gritar muito e vai ser um sucesso, uma das melhores multidões que já tivemos". Gauthier ainda deixou um recado para os leitores do Fera, os convidando para ir à Arena.

INGRESSOS

A expectativa é de arena lotada. De acordo com Bruno Klotz, diretor operacional do Monster Jam no Brasil, já foram vendidos 98% dos ingressos e restam poucos lugares disponíveis nas salas vips e camarotes.

Com valores comercializados entre R$ 65 e R$ 350, Bruno conta que a organização não conseguiu vender ingressos a preços populares: "O custo Brasil ele inviabiliza um show desses com preços mais baixos. Infelizmente, sofremos com algumas travas burocráticas que ao invés de facilitar acaba dificultando. É um preço que está na média dos outros países".

Para quem ainda quer garantir presença no evento, basta adquirir as entradas no site do Monster Jam.