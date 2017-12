Cão acompanha piloto em aventura de bike na Inglaterra

Fazer downhill de bicicleta já é uma aventura incrível, uma emoção única e inesquecível. Mas e se você fizer isso acompanhado do melhor amigo do homem? Foi o que James Roxburgh fez com o seu cachorro de estimação Amber. Um trilha na cidade de Aldershot, de aproximadamente 34 mil habitantes, a mais ou menos 65 quilômetros de Londres, foi o cenário ideal para o inglês levar seu cão para correr entre as árvores. Tudo isso foi registrado em vídeo pelo piloto e publicado pela empresa especializada em câmeras para esportes radicais GoPro.