Nem tudo na vida são flores. Chad Kagy, pilto de bicicletas tipo BMX, que o diga. Na final do X-Games 17 , em 2011, ele desafiou a mega rampa e acabou se dando mal. No início da apresentação, conseguiu um backflip sensacional no primeiro half, passando para a segunda parte da pista. Mas o americano acabou caindo por arriscar uma manobra muito difícil chamada tailwhip. E o mais emocionante é ver tudo isso na perspectiva do piloto. Por sorte, ele não teve ferimentos graves e saiu ileso da queda.