Ciclista mostra foto das pernas 'destruídas' após etapa do Tour de France

O ciclista polonês Pawel Poljanski postou em sua conta no Instagram uma foto impressionante de suas pernas após a 17ª etapa do Tour de France, maior competição do ciclismo mundial.

No esporte, de alto rendimento, e onde os ciclistas pedalam por dezenas de quilômetros sem descanso - a etapa 17, por exemplo teve um percurso de 183 km - as pernas dos ciclistas acabam ficando extremamente desgastadas pelo esforço intenso.

Pawel, que integra a equipe alemã Bora-Hansgrohe, ainda ironizou na legenda da foto. "Após dezesseis etapas, acho que minhas pernas parecem um pouco cansadas".

O ciclista terminou a etapa na 65ª colocação, 1m43s atrás do vencedor, Michael Matthews.

O Tour de France compreende um total de 21 etapas e a chegada está prevista para o sábado, dia 22, em Paris.