Cinegrafista amador flagra queda de parapente motorizado no sul de MG

Um cinegrafista amador flagrou a queda de parapente motorizado no Lago de Furnas, próximo à cidade de Fama, na região sul de Minas Gerais, perto das 17h deste domingo, 9. A gravação capturou o momento em que o piloto perde o controle do equipamento e começa a cair em queda livre.

Segundo informações do portal G1, Evandro Graciano Lobato Vicalho Vitor, de 31 anos, está em estado grave na Unidade de Tratamente Intensivo (UTI) do Hospital Alzira Velano, em Alfenas, cidade vizinha de Fama.

De acordo com o jornal O Estado de Minas, testemunhas chamar o Corpo de Bombeiros e Evandro foi levado ao hospital de helicóptero. As autoridades ainda não sabem o que causou a queda do parapente.