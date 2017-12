Com largada na Av. Paulista, evento reunirá milhares de skatistas em São Paulo

O Go Skate Day reunirá profissionais, amadores e admiradores do esporte para um "rolê" pela capital paulista no próximo domingo, 25. A largada da 8ª edição do evento será dada com a tradicional skateada, às 10h30, a partir do vão do Masp, na Av. Paulista. A skateada chegará ao Vale do Anhangabaú, onde os participantes contarão com uma agenda de música e a batalha Best Trick, organizada pela DC Shoes. Os skatistas que quiserem participar da batalha devem se inscrever no local.

A última edição reuniu cerca de 5 mil skatistas circulando pelas avenidas da cidade de São Paulo. A Avenida Paulista, o Vale do Anhangabaú e, principalmente, a Praça Roosevelt foram completamente tomados por uma onda de surfistas do asfalto.

O skate vem ganhando cada dia mais popularidade no Brasil. Segundo a CBSK (Confederação Brasileira de Skate), o número de praticantes no país aumentou mais de 100% desde a última apuração. Em 2009, eram cerca de 3,8 milhões de skatistas, hoje, já somam 8,5 milhões, uma quantidade maior do que a dos Estados Unidos, onde o esporte nasceu.