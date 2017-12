Com nove brasileiros, Circuito Mundial de Surfe começa nesta segunda-feira

Começa nesta segunda-feira, às 18h (7h da manhã desta terça-feira na Austrália), a saga dos brasileiros pelo título Mundial de Surfe, em Gold Coast. São nove representantes do País iniciando a busca para subir no topo do pódio.

Entre os destaques brasileiros estão: Mineirinho, Gabriel Medina e Filipe Toledo. Eles devem brigar pelas primeiras posições do torneio. Os outros representantes serão os surfistas Italo Ferreira, Caio Ibelli, Wiggolly Dantas, Miguel Pupo, Jadson André e o estreante na elite Ian Gouveia, filho de Fabinho Gouveia, campeão mundial em 1988.pontos

Na competição, os surfistas terão que concluir 11 etapas, que somam pontos durante a temporada. Os piores resultados serão descartados. Os primeiros eventos do ano serão: Gold Coast, Margaret River e Bells Beach.

Para ficar por dentro do Mundial de Surfe, confira o infográfico do Estadão: