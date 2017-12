Com treino intensivo, Medina traça meta: 'Objetivo é chegar 100% na Austrália'

Determinado, mais focado e comprometido. Esse é Gabriel Medina se preparando para a nova temporada, que se inicia no dia 14 de março, na Gold Coast, Austrália. Em busca do bicampeonato mundial, o surfista de 23 anos não poderia fazer a pré-temporada em lugar melhor, já que estava "em casa", utilizando a estrutura do recém-inaugurado Instituto Gabriel Medina, na Praia de Maresias.

"Foi uma oportunidade que o calendário nos deu. E o atleta é isso. Tem de aproveitar a oportunidade para poder fazer o melhor. Tivemos mais tempo. O Gabriel sempre começa a engrenar mais tarde, mas dessa vez vai chegar engrenado", disse Charles Saldanha, treinador e padrastro de Gabriel, que quer o atleta começando a temporada em alto nível: "O primeiro objetivo é chegar mais forte na Austrália para poder ter resultados mais cedo. O que é muito importante e isso não depende do treinador e sim do atleta, é que o Gabriel está mais focado, mais determinado, com mais vontade. Está parecendo muito 2014, quando veio com tudo", afirmou Charles.

Allan Menache, responsável pela preparação de Medina, também elogia a atitude positiva do atleta. "Este ano, a grande diferença que notei é com a mudança do aspecto psicológico e do comprometimento à preparação. Ele está mais empenhado, realmente percebendo o quão importante é treinar corretamente. Isso tem sido muito bom para todos", destaca o preparador físico. Assim como Charles, ele ressalta o maior tempo para a preparação, permitindo dividir melhor as fases de treinos. "Isso permite mais otimização, mais tempo para se adaptar", relata. "Primeiro trabalhamos os aspectos relativos às condições neuromuscular, aumento de força, adequação da massa muscular e da massa gorda", acrescenta.

O trabalho, apesar de puxado, é aprovado por Gabriel: "O começo é sempre difícil, mas depois acostuma e dá vontade de treinar. Me estimula. O objetivo é chegar 100% na Austrália. Agora vou fazer uma viagem, pegar direitas e testar minhas pranchas para chegar preparado mesmo", completou.