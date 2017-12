Companhia aérea oferece transporte gratuito de pranchas de surfe para a Ásia

Os surfistas brasileiros que neste verão forem viajar para a Ásia atrás ondas ganharão uma ajuda. Até o dia 31 de março, a companhia aérea Turkish Airlines transportará um case com até três pranchas de surfe sem custo nas viagens ao continente.

Contarão com o benefício os voos saindo de São Paulo em direção a Jacarta, na Indonésia; Male, na República das Maldivas; Bangkok, na Tailândia; Kuala Lumpur, na Malásia; e Cingapura.

Já os trajetos, também saindo de São Paulo, com destino a Taipei, em Taiwan; ou Manila, nas Filipinas; ou Pequim, Xangai, Guangzhou e Hong Kong, na China; ou Seul, na Coréia do Sul; ou Tóquio, no Japão, terão a possibilidade de uma bagagem extra sem custos.