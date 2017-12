Conheça a coleção de troféus do surfista Gabriel Medina em seu instituto

Gabriel Medina guarda alguns dos troféus de suas principais conquistas no museu que fica dentro de seu instituto em Maresias. É lá que está a taça de campeão mundial de 2014, por exemplo, em lugar de destaque nas estantes.

Logo ao lado está um troféu de muito prestígio, da Tríplice Coroa Havaiana, que ele ganhou em 2015, mesmo ano que o brasileiro Adriano de Souza, o Mineirinho, foi campeão mundial. Acima dela está uma conquista recente: o de campeão no primeiro evento na piscina de ondas de Kelly Slater, na semana passada.

O maior desafio do surfista é conseguir manter as peças em ótimo estadao depois de longas viagens para os campeonatos. Por isso, às vezes o troféu perde algum pedaço ou lasca, mas esse memorial conta a história do surfista mais vitorioso do Brasil.

A ideia é ter ali ainda um grande monitor multimídia para que os visitantes possam ver vitórias do brasileiro em algumas etapas do Circuito Mundial e outras importantes conquistas. Ele ainda guarda no local, com carinho, troféus de vitórias em Fiji, Teahupoo e outras etapas famosas.