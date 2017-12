Coreia do Sul propõe equipe de hóquei conjunta com Coreia do Norte em Jogos

O presidente da Coreia do Sul reforçou o pedido para que a Coreia do Norte participe de uma equipe conjunta de hóquei feminino juntamente com seu país para a disputa nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, que acontecem em Pyeongchang, na Coreia do Sul. Moon Jae-in disse que manterá "a porta aberta até o último minuto" para que os dois países se unam em torno do esporte.

"De novo, peço que a Coreia do Norte tome uma decisão. Não nos apressaremos ou seremos pessimistas, e manteremos as portas abertas até o último minuto", disse Moon, nesta segunda-feira, na cidade-sede do evento. Até agora, o regime norte-coreano não respondeu ao convite.

"O Comitê Olímpico Internacional (COI) também abriu a porta à participação da Coreia do Norte e agora tudo o que falta é a decisão do Norte", reafirmou o presidente sul-coreano.

Segundo analistas, a reaproximação na área do esporte faz parte de um esforço diplomático para diminuir as tensões na região após os testes de armas nucleares por parte da Coreia do Norte.