Corredora faz 21km empurrando carrinho com filhos trigêmeos

A norte-americana Suzy Goodwin temia se afastar da corrida, uma grande paixão sua, após dar à luz a trigêmeos. No entanto, ela não só continuou no esporte como resolveu incluir os filhos na empreitada. O ápice do esforço foi completar uma meia-maratona de 21km na Carolina do Norte enquanto empurrava os três filhos de 14 meses no carrinho.

O percurso foi feito em incríveis 2h01min19s, feito que a colocou no Guiness Book. E o tempo só não foi melhor porque a mãe-coruja teve que parar duas vezes para separar a briga de dois irmãos por um brinquedo e para trocar a fralda de outro.

Dá uma olhada no vídeo nessa mãe que é #Fera: