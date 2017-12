Do octógono para as praias: Vice-presidente do UFC assume cargo na WSL

O vice-presidente sênior internacional do UFC, Joe Carr anunciou nesta terça-feira, 15, que não faz mais parte da organização e assume cargo como líder de estratégia internacional da Liga Mundial de Surfe (WSL). Ele ficará responsável por supervisionar o desenvolvimento corporativo da liga, e a execução internacional de operações, vendas, eventos e desenvolvimento de atletas.

“Sentia que este era o momento perfeito de me juntar a organização e ajudar a alterar ainda mais o cenário do esporte por meio da contínua inovação digital e do comprometimento com seus atletas. Poucos esportes têm uma base de fãs global e apaixonada e um componente de estilo de vida que se estende para além da competição. Estou aguardando com expectativa a chance de liderar os esforços de expansão da Liga e fazer da WSL uma marca globalmente conhecida”, afirmou Carr.

O executivo disse ainda que um dos seus principais objetivos é expandir os negócios no Brasil. “Assim como no MMA, o Brasil tem uma forte tradição no surfe. O Brasil é a casa de alguns dos melhores surfistas do mundo e um enorme potencial para futuros talentos. Uma das minhas principais prioridades é desenvolver a presença durante todo o ano da marca da WSL e demonstrar ao mercado a força e o potencial do surfe brasileiro”.