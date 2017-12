O documentário "O Cavaleiro Cego" conta a história de superação de Marcelo Lusardi, skatista de Santiago de Compostela. Amante de esportes radicais, o espanhol ficou cego devido a uma doença degenerativa, o que não foi suficiente para fazê-lo abandonar sua paixão.

No vídeo, divulgado pelo canal Runastudio, familiares e amigos comentam sobre a motivação de Lusardi para continuar praticando esporte. Além, é claro, de cenas do protagonista andando sobre a prancha com rodinhas.