Em brincadeira, Gabriel Medina revela que já nadou e surfou pelado

Gabriel Medina realmente se sente bastante à vontade no mar. Tanto é que, durante uma entrevista para um canal no Youtube, o surfista brasileiro revelou que já pegou ondas sem nenhuma peça de roupa, "como veio ao mundo".

"Faz um tempo. Tava meio à noite e aconteceu", contou ele, que durante o bate-papo participou da brincadeira de "eu nunca", revelando alguns de seus segredos. Apesar do surfe sem roupas, o campeão mundial em 2014 revelou que nunca mandou nudes para sua namorada ou então para alguém de sua legião de fãs, mas que já recebeu "vários".

Na conversa, Gabriel também deu detalhes da sua relação com Neymar, craque do Barcelona. "A gente tem um grupo que chama Diretoria. Está o Neymar, o (Rafael) Zulu, Luciano Huck, Bruninho (do vôlei) e a gente fala de tudo. A gente desabava... é como qualquer grupo que existe", disse.

