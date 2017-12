Em corrida de 200 km, patinadora no gelo cai a 50 m da linha de chegada

Anualmente, a cidade de Weissensee, na Áustria, recebe milhares de fãs de patinagem no gelo para uma corrida de 200 km sobre o lago congelado da cidade. Na edição de 2017, a holandesa Elma de Vries liderava a corrida com certa vantagem em relação às adversárias.

No entanto, faltando cerca de 50m, ela tropeçou no gelo, caiu e foi deslizando devagar até perto da linha de chegada. Com o acidente, as adversárias aceleraram o passo e a ultrapassaram nos últimos instantes do evento. A campeão foi Lisa van der Geest, com Anne Tauber na segunda colocação, Ankie Ytsma na terceira, e de Vries apenas na quarta colocação, todas holandesas.