Em ladeira, triatletas são ultrapassados facilmente por camponês; assista

Ao percorrerem uma estrada colombiana, o francês Axel Carion e o sueco Andreas Fabricius comeram poeira de um simples camponês nativo que pedalava logo ao lado.

A ofegante dupla de triatletas foi ultrapassada facilmente por um camponês que usava uma bicicleta antiga e roupas normais - uma calça cinza, uma camisa e um boné branco.

No vídeo, Fabricius pergunta ao nativo: "Você anda de bicicleta todos os dias?", ao que o camponês confirma. "É por isso que ele tem mais força do que nós", observa o atleta. "Estamos com dor agora", acrescenta.

Quando o camponês toma distância, o outro triatleta, Axel Carion, observa, em tom de piada: "Andreas, estamos sendo ridicularizados!"

As informações são da BBC.