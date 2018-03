Equipe brasileira conquista vaga inédita nos Jogos de Inverno no bobsled

O Brasil estará pela primeira vez representado no bobsled (esporte de inverno no qual equipes realizam, por meio de um trenó, descidas cronometradas em uma pista de gelo sinuosa e estreita especialmente construída para a competição) nos Jogos Olímpicos de Inverno em PyeongChang, na Coreia do Sul.

A classificação foi obtida na modalidade dupla, com o treno de Edson Bindilatti e Edson Martins, na etapa de Lake Placid da Copa América. A oficialização ainda não saiu, mas matematicamente a classificação será confirmada na próxima semana.

Na Copa América, os brasileiros conseguiram ótimos resultados, nas parciais, com um quarto e um terceiro lugares em dois dos dias de provas.

Os três países com os três melhores trenós no ranking da Federação Internacional de Bobsled e Skeleton, a IBSF, garantem três cotas para os jogos. Os seis países com os dois melhores conjuntos terão duas vagas. Os nove times subsequentes completam a lista de classificados. Segundo a Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG), esta última é a situação do Brasil.

Com a vaga da dupla, o Brasil já tem quatro atletas garantidos em PyeongChang - a dupla do bobsled, Isadora Williams, da patinação artística, e Michel Macedo, do esqui alpino.