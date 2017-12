Equipe brasileira de bobsled inicia busca pela vaga nos Jogos de Inverno

Em busca de sua quarta participação em Jogos Olímpicos de Inverno, a Equipe Brasileira de Bobsled abre neste sábado a temporada de eventos classificatórios para os Jogos Olímpicos de Inverno PyeongChang 2018. O Brasil estará na disputa tanto no masculino — 2-man (dupla) e 4-man (quarteto) — como no feminino (dupla), nas duas primeiras etapas da Copa América de Whistler, região de Vancouver, no Canadá. O campeonato vai até terça-feira.

"A expectativa nossa é muito grande para a qualificação olímpica. Depois de Whistler, vamos para Calgary (Canadá) e Park City (EUA). Passadas essas três competições, a gente espera já estar praticamente classificado para os Jogos Olímpicos. Contamos com a torcida de todos no Brasil", afirmou Edson Bindilatti, piloto do trenó brasileiro.

A Copa América de Bobsled consiste em oito provas entre novembro de 2017 e janeiro de 2018. É um dos três eventos do calendário internacional da modalidade que somam pontos para o ranking de classificação para os Jogos Olímpicos de Inverno, ao lado da Copa Europa e da Copa do Mundo.

Atualmente, o Brasil busca a vaga nas três categorias olímpicas do bobsled. A situação mais confortável é no quarteto masculino (4-man), que ocupa a 17ª colocação do ranking internacional, melhor posição da história do país. Os brasileiros também têm boas chances na dupla masculina (2-man) e na dupla feminina. O ranking olímpico fecha em 14 de janeiro de 2018.

O bobsled brasileiro já esteve presente em três edições dos Jogos Olímpicos de Inverno. O quarteto masculino estreou em 2002, nos Jogos Olímpicos de Salt Lake City, e também competiu em Turim (Itália), nos Jogos de 2006. Nos Jogos de Sochi (Rússia), em 2014, o Brasil esteve presente com o quarteto masculino e com a dupla feminina.