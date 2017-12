Esquiador quebra recorde mundial ao saltar 253.5 metros de distância

Durante a etapa de Vikersund, na Noruega, da Copa do Mundo de Esqui, no último sábado, o austríaco Stefan Kraft estabeleceu o recorde mundial de distância de salto em esqui. Durante a primeira rodada da competição, ele conseguiu saltar impressionantes 253.5 metros, ficando no ar por cerca de oito segundos.

O salto de Kraft ofuscou o feito de norueguês Robert Johansoon, que momentos antes tinha conseguido pular por 252 metros, quebrando o então recorde mundial, de 251.5 metros registrado pelo compatriota Anders Fannemel, em 2015.

O maior salto em esqui da história foi feito pelo russo Dimitry Vassiliev, que pulou por 254 metros em fevereiro de 2015, também em Vikersund. Ele, no entanto, acabou caindo na aterrissagem, batendo as costas na neve, o que invalida o salto.