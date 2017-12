Etapa do Mundial de Surfe na África é interrompida após tubarão ser avistado

Um tubarão interrompeu as competições desta terça-feira do Circuito Mundial de Surfe na etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul. O animal foi visto saltando a poucos metros de onde estava o brasileiro Filipe Toledo, que disputava os minutos finais de sua bateria.

O brasileiro, o sul-africano Jordy Smith e o australiano Julian Wilson saíram da água imediatamente, após os juízes paralisarem a disputa. "Não dá para controlar o oceano. Agradeço à equipe de segurança por nos manter a salvo", disse o brasileiro Filipe Toledo.

Os surfistas deram sorte de não serem atacados, já que a transmissão de TV registrou o tubarão bem perto da área de arrebentação das ondas. Confira o vídeo do incidente:

O local é o mesmo onde em 2015, o australiano Mick Fanning levou um susto. Também em uma etapa do circuito mundial, ele percebeu a aproximação de um tubarão enquanto aguardava uma onda. Ele conseguiu escapar ileso, após permanecer em cima da prancha. Na ocasião, a etapa foi cancelada e não teve vencedor.

A organização da Liga Mundial de Surfe (WSL) decidiu interromper as competições de hoje, e Filipinho ficou sem ter como concluir sua bateria. As provas serão retomadas apenas amanhã.

A presença de tubarões em etapas do Circuito Mundial de Surfe e em treinos não é incomum - e já motivou até mesmo o pedido do multicampeão da modalidade, o americano Kelly Slater, de que fosse feito o abate dos animais na iha francesa de Reunião, onde um surfista, Alexandre Naussance, de 26 anos, morreu depois de um ataque.

Já o brasileiro Adriano de Souza, o Mineirinho, comentando o assunto e também um ataque ocorrido na California, também numa etapa do Circuito Mundial, em março, disse que não condena os animais. "Eu que sou o intruso no mar", comentou, na ocasião.