Ex-campeão brasileiro de surfe é encontrado morto em sua residência

O catarinense Jean da Silva, de 32 anos, foi encontrado morto na noite de sexta-feira, em sua residência, em Joinville. Ainda não há confirmação sobre a causa da morte, mas especula-se que o surfista tenha cometido suicídio.

Nascido em Joinville, Jean da Silva tornou-se o primeiro catarinense a conquistar o título brasileiro profissional. Sua carreira foi marcada ainda por algumas vitórias no Qualifying Series, em lugares como Fernando de Noronha, Virginia Beach (EUA) e Cascais, Portugal.

Atualmente, o surfista ocupava a 137ª colocação no ranking da divisão de acesso do Circuito Mundial. Jean será sepultado neste domingo, 26, no Cemitério Municipal de Joinville, na Capela Borba Gato.

Adriano de Souza e outros surfistas utilizaram as redes sociais para prestar homenagens ao surfista.

Jean, não sei o que dizer nesse momento de dor, tu foi uns dos caras que mais puxou a minha evolução na fase amadora. Um surfista de corpo e alma ❤️ Descanse em Paz ✌️ @jeandasilva / We loss a good legend surfer and community are in deep RIP @jeandasilva Uma publicação compartilhada por Adriano De Souza (@adrianodesouza) em Nov 25, 2017 às 4:32 PST