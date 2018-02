Experiente big rider passa sufoco e quase se afoga em Nazaré; assista

Se tratando de Nazaré, ondas de 7 metros são tranquilas. Isso, claro, se levarmos em conta que no começo desse ano o português Hugo Vau pode ter batido o recorde da maior onda da história já surfada: com cerca de 35 metros, a montanha aquática foi apelidada de "Big Mama".

Veja o momento abaixo:

No entanto, no último domingo, o australiano Ross Clarke-Jones tomou um susto ao encontrar as pedras afiadas da Praia do Norte. A mesma praia que Hugo bateu o recorde que até então era do americano Mcnamara (23 metros sufados em 2011).

O experiente big rider de 51 anos precisou pensar rápido e de muito fôlego para conseguir se salvar das ondas que estavam o arrastando para perto das pedras. A saída foi usar o colete salva-vidas e se agarrar em uma das rochas para conseguir pensar no que fazer a seguir.

"Fui puxado por 30 segundos até as pedras e tive que usar meu colete para me inflar até a superfície. Subi olhando diretamente para a caverna e as pedras. Agarrando as rochas, fiquei lá por um minuto para recuperar o meu objetivo e me orientar. Enquanto assistia à série vindo em minha direção, esperei, e então, subi ao penhasco. Foi um inferno", resumiu em entrevista ao portal Globoesporte.