Feira de esportes em São Paulo apresenta simulador de surfe

Os fãs de esportes poderão contar com atrações radicais no próximo fim de semana. Entre os dias 27 e 29 de outubro, acontece a Adventure Sports Fair, no São Paulo Expo. A feira traz atividades interativas para o público experimentar diversas modalidades. A atração principal fica por conta de um simulador de surfe, que movimenta a água em sentido contrário ao esportista a até 36km por hora e permite a sensação de estar surfando em uma onda de verdade.

Quem visitar o local também poderá contar com um tanque de mergulho, preenchido com 32 mil litros de água aquecida. Pista Snowboard & Ski, circuito de arvorismo, parede de escalada e piscina de remada, estão entre as atrações.

Para conhecer as outras atividades e consultar ingressos, os interessados podem acessar o site do evento: http://www.adventurefair.com.br/pagina/atracoes

Veja o vídeo do simulador de surfe: