'Foi assustador', diz surfista que quase se afogou após ficar preso nas pedras

Durante a bateria da quarta fase da etapa de Margaret River, realizado neste sábado, o sul-africano Jordy Smith passou por momentos dramáticos ao ficar preso pelo strep às pedras no fundo do mar. Depois de alguns segundos de tensão, Jordy conseguiu finalmente soltar o strep da perna, liberando a prancha e sendo socorrido pelo jet-ski.

"Fiquei completamente preso na pedras. Tentei finalizar a manobra, mas a pressão da onda me derrubou. Achei que era mais uma onda e quando tentei subir meu pé ficou preso no fundo. Aí minha perna começou a esticar e bateu no meu quadril. Foi assustador", disse, explicando como conseguiu se livrar da prancha.

A bateria foi vencida por Adriano de Souza, que agora irá enfrentar o também brasileiro Filipe Toledo. Para definir o duelo nacional, Filipinho precisou vencer neste domingo o havaiano Sebastian Zietz, atual campeão desta etapa australiana, por 15,43 a 14,33.