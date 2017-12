Gabriel Medina passa mal durante evento de patrocinadora

O surfista Gabriel Medina se sentiu indisposto durante evento de um de seus patrocinadores na noite desta sexta-feira e acabou frustrando parte dos fãs que foram a uma drogaria na Avenida Paulista. Depois de se atrasar por cerca de uma hora e meia por causa de problemas com o voo que trouxe o surfista do Rio de Janeiro para São Paulo, Medina atendeu os centenas de fãs que esperavam na loja. Depois de autógrafos e fotos, ele começou a passar mal e teve que se sentar em um banco, mas seguiu atendendo seus admiradores.

Porém, após quase duas horas no evento, o surfista se retirou da farmácia e foi atendido em uma sala interna. Pouco mais de dez minutos depois do mal-estar, Medina, escoltado por seus seguranças, deixou o evento. Após isso, muita gente não escondeu a decepção e uma pequena confusão não pôde ser evitada, com algumas vaias para o campeão.

O evento, que tinha como objetivo ajudar a promover o Instituto Gabriel Medina, que será inaugurado na próxima terça-feira, contou com a presença de cerca de 300 fãs. Para tirar foto com o ídolo, era necessário comprar um protetor solar. Durante toda a sexta-feira, o Esporte Fera havia divulgado que faria um bate-papo com Gabriel Medina. Porém, com a indisposição, ele cancelou a conversa.

Confira a nota enviada pela assessoria do atleta para justificar o ocorrido:

Na última sexta-feira, dia 27 de janeiro, Coppertone® realizou uma ação promocional que levou o surfista campeão mundial Gabriel Medina a uma farmácia de São Paulo para trabalhar como atendente e promover o movimento Conta Comigo Medina que destina um real da venda de cada Coppertone® para o Instituto Gabriel Medina, iniciativa do atleta.

Devido a um problema em seu vôo proveniente do Rio de Janeiro, o evento iniciou com atraso. Entretanto, após sua chegada, o surfista esteve solícito aos fãs todo o tempo, atendendo a centenas de pedidos de fotos e autógrafos. Gabriel Medina tem conciliado seus compromissos com os patrocinadores com os preparativos da inauguração do Instituto, ao qual tem dedicado quase todo seu tempo livre. Infelizmente, o atleta teve um mal-estar repentino e teve que ser atendido às pressas na própria farmácia, fazendo com que a ação tivesse que ser encerrada antes do previsto.

O objetivo de Coppertone® sempre foi apoiar o Gabriel Medina em seu sonho de mudar a história das crianças e adolescentes da região de Maresias. Por isso, a proposta de trazê-lo para perto das pessoas que realmente contribuem para a viabilização do instituto: os consumidores.

Coppertone® reconhece todos os esforços e agradece o constante apoio da imprensa, especialmente na divulgação de iniciativas como essa, que têm um propósito maior, de deixar um legado para o mundo.