O surfista Gabriel Medina aproveitou as férias no Rio de Janeiro para se divetir com seu amigo Neymar. Em vídeo publicado recentemente, Medina aparece fazendo wakeboard usando uma prancha de surfe e, em uma das imagens, é possível ver Neymar se esticando para entregar uma garrafa ao surfista.

Neymar foi ao Rio de Janeiro para participar do Jogo das Estrelas, partida beneficente promovida por Zico todos os anos, que conta com estrelas dos gramados, de outros esportes e artistas.