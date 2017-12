Glória Maria salta de maior bungee jump do mundo e volta a virar meme

A apresentadora do "Globo Repórter", Glória Maria voltou a bombar na web após saltar do maior bungee jump do mundo em Macau, na China. Alguns segundo depois de pular de uma altura de 233 metros, o equivalente a um prédio de 78 andares, a brasileira disse ter vivido momentos nada agradáveis.

“É muito pânico, é muito medo. O salto lá de cima é desesperador. Foi a pior sensação da minha vida, mas depois é o máximo”, disse a jornalista.

Os internautas não perderam tempo e logo começaram a pipocar os memes do salto da Glória Maria. A última vez que a jornalista bombou nas redes foi quando fumou maconha, também em reportagem do Globo Repórter.

Mulher-Maravilha: filme de super-heroína com a maior estreia de todos os tempos parabéns Gloria Maria pic.twitter.com/5blOJAVwaF — Gui (@Aguinaldinho) 10 de junho de 2017

quando o crush dá aquele fora em mim eu fico só a Glória Maria pulando da torre mais alta de Macau.#GloboRepórterpic.twitter.com/egCUBbsJpT — BIBI PERIGOSA (@atenafranci) 10 de junho de 2017

2017 vai ser o meu ano da sorte / junho de 2017 e eu tô só a Glória Maria pic.twitter.com/tDZRiWm6ju— Albus Dumbledore (@ProfessorDum) 10 de junho de 2017

Glória Maria saltando de bungee jumping ao som de sweet_dreams.mp3 pic.twitter.com/jlsyyyjR6A — Baronesa do Pó (@alissonnobrien) 10 de junho de 2017