Golfinho 'atropela' surfista durante salto em praia na Austrália

Depois do tubarão que supostamente atacou Mick Fanning durante a etapa da África do Sul do Mundial de Surfe, outro animal voltou a assustar um surfista. Dessa vez, alguns atletas aproveitavam a boa ondulação que chegou na Gold Coast, Austrália, para treinar um pouco. Porém, durante as ondas, um dos surfistas foi surpreendido por um golfinho, que o atingiu enquanto saltava.

"Ele aterrissou sobre minha cabeça, ombros e costa" disse Sam Yoon, o surfista atingido, que felizmente não se machucou. "Eu sabia que ele viu que precisava fazer algo, e eu sabia que não tinha como escapar disso", completou o surfista, que se divertiu com a situação.

Apesar de tudo não ter passado apenas de um susto, o caso liga o alerta na WSL, organizadora do Mundial, já que a praia de Gold Coast recebe a primeira etapa do circuito, com início já na próxima semana.