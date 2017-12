Grupo de LeParkour invade estádios como o Camp Nou e a Arena de Amsterdã

Entrar em um estádio de futebol pela catraca não atrai em nada o Munki Motion. Este grupo de holandeses praticantes de LeParkour prefere escalar as arenas para entrar no gramado e na arquibancada pelo alto, sem qualquer proteção.

A trupe tem um canal no YouTube, onde publica alguns dos vídeos como forma de divulgar seus serviços de gravação de comerciais ou de dublês. Nesta gravação, eles invadem o Camp Nou, em Barcelona.

Em entrevista ao UOL Esportes, Joachim Dinkelman, um dos criadores do Munki Motion, disse que não houve nenhum problema com a polícia. "Nós somos sempre cuidadosos e respeitosos com os proprietários ao nunca quebrarmos nada, nem mesmo forçamos nossa entrada. Esse é apenas um hobby para a gente, não queremos prejudicar ninguém ao fazer isso."

Neste vídeo, eles invadem a Arena de Amsterdã, casa do Ajax.

O grupo escala outras construções, mas os estádios trazem um gostinho diferente. "Não temos um objetivo específico de escalar estádios de futebol, mas eles são estruturas muito interessantes de escalar e é um bom desafio explorar construções altas assim", disse Dinkelman ao UOL Esportes.