Irmã de Medina, Sophia busca título brasileiro nas ondas de Ubatuba

Gabriel Medina colocou o seu nome na história surfe ao se tornar o primeiro brasileiro campeão mundial em 2014. Mas ele não é o único representante da família no esporte, sua irmã Sophia também pratica a modalidade e irá participar do Wizard Brasileiro de Surfe Feminino, que começa na próxima sexta-feira, 22, em Ubatuba, no litoral paulista.

Vice-campeã sub-12 no ano passado, a surfista de Maresias vai em busca do título inédito. A competição na Praia de Itamambuca reunirá mais de 100 atletas de vários estados, divididas em sete categorias. A disputa principal será a profissional, válida pelo título nacional Abrasp, com R$ 15 mil de premiação. Também estará em ação a longboard (pranchões), com R$ 5 mil e as provas das categorias de base: sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 e sub-18, incentivando e fortalecendo a formação de novos atletas.

“As expectativas são boas. Esse campeonato é muito importante, porque não temos muitas competições femininas no Brasil”, destaca Sophia.

Na competição, ela disputará a sub-12 e a sub-14, com a orientação do pai, Charles Saldanha, que também treina Gabriel desde o início de carreira. “Vai ser muito importante porque ele sempre me orienta, treina, corrige o que precisa, junto com os técnicos do IGM”, referindo-se ao Instituto Gabriel Medina, onde treina diariamente. “Os treinos e tudo que tem lá estão me ajudando a evoluir cada vez mais”, ressalta.