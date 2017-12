Isabel Clark é prata na primeira etapa da Copa Sul-Americana de Snowboard

Maior nome do Brasil nos esportes de inverno, Isabel Clark começou com tudo a Copa Sul-Americana de Snowboard Cross, em La Parva, no Chile. Após qualificatória finalizada na quarta colocação, ele avançou até a grande final e enfrentou desafiadora prova lado a lado com atletas da equipe nacional do Canadá para faturar o segundo lugar geral.

Atleta mais experiente da prova, Clark, de 40 anos, enfrentou três canadenses e oito norte-americanas ao longo da competição, todas com idades entre 17 e 23 anos. "Já estou acostumada a ser uma das mais experientes nas competições e copa do mundo. Faz parte da minha personalidade de perseverança. E tenho meu físico pra me acompanhar. Fiquei contente de ter superado duas atletas da equipe nacional canadense, além de ter tido a melhor partida na final e ter ido bem nas outras fases", disse Isabel.

Largando bem na prova decisiva, Clark se manteve na liderança até a segunda curva, quando foi ultrapassada por três canadenses. Mas a brasileira se recuperou, retomou a segunda colocação e segurou a posição até o fim, garantindo a prata. O ouro foi para Meryeta Odine e o bronze ficou com Tess Critchlow.

No sábado, estava marcado para ocorrer a segunda etapa da competição em La Parva, porém, os fortes ventos impediram e causaram o cancelamento da prova. A Copa Sul-Americana de Snowboard Cross segue para Corralco (Chile), onde acontecem provas nos próximos dias 4 e 5 de setembro, que também serão válidas para definir os campeões brasileiros na modalidade.