Coragem nesse mundão não é para todo mundo. Mas é um adjetivo que combina totalmente com Jamie Lee, um saltador de paraquedas amador, que recentemente publicou um vídeo na sua página oficial no Facebook, dedicada a aventuras, mostrando um de seus sete vôos no meio das montanhas e vales dos Alpes Suíços. São dois minutos e meio de pura emoção e tensão e vale cada segundo acompanhar essa vista maravilhosa que foi registrada pela camera dedicada a esportes radicais desse fera.