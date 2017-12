Jovem de 18 anos atinge melhor resultado da história do Brasil no esqui alpino

A renovação da equipe de Ski Alpino é um dos principais trunfos do Brasil em busca de resultados cada vez melhores nas modalidades de neve. Com apenas 18 anos, Michel Macedo, um dos mais cotados para conseguir a vaga nos Jogos Olímpicos de 2018, acaba de registrar mais uma quebra de recorde. No último domingo, em prova de Slalom realizada em Sun Valley Resort, nos Estados Unidos, o esquiador brasileiro não só alcançou a melhor marca do país na disciplina técnica como também o melhor resultado da história brasileira na tradicional modalidade de inverno.

Competindo no país em que reside desde pequeno, Michel Macedo foi a Sun Valley Resort para pequena maratona de quatro dias de competições válidas para a Federação Internacional de Ski (FIS). Entre quinta e o domingo, disputou duas provas de Slalom Gigante e duas de Slalom, com destaque para a última. Na nona colocação, somou 32,90 pontos.

Para efeitos de comparação, o melhor resultado de Macedo na disciplina de Slalom havia sido os 39.84 pontos obtidos em prova no dia 24 de março de 2016, no Sugar Bowl Ski Resort, também nos Estados Unidos. Porém, o recorde nacional pertencia a outro atleta: Guilherme Grahn, parceiro de equipe de Macedo e principal concorrente na briga pela vaga aos Jogos de 2018. No dia 11 de abril de 2015, ele conseguiu 36,10 pontos em Storklinten, na Suécia.

Em termos absolutos, em relação aos recordes em outras disciplinas, o resultado de Macedo supera os 35,48 pontos de Maya Harrisson alcançados em prova de Slalom Gigante no Valle Nevado (Chile), em 26 de agosto de 2009. Outra marca batida – e também obtida pelo próprio Michel Macedo – é o 36,36 de outra prova de Slalom Gigante, realizada no Valle Nevado no dia 27 de agosto de 2016.