Vale a pena ver de novo: McGarry num backflip de 2013

Quando o assunto era viver a vida ao extremo, o falecido piloto de mountain bike da categoria freeride, Kelly McGarry, ousava. Ele abusou de sua técnica, por exemplo, no Red Bull Rampage de 2013. Na seção 'vale a pena ver de novo', um vídeo publicado pela GoPro, empresa de câmeras fotográficas e de vídeos para esportes radicais, recupera essa algumas manobras do fera, como um backflip na sua exibição. O resultado disso foi um segundo lugar no campeonato de manobras daquele ano.

São 2 minutos e 3 segundos de muita emoção, tensão e saudades do neozelandês. Imperdível!