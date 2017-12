Kelly Slater mostra foto impressionante de fratura no pé direito

"Você já dobrou seu pé inteiro para trás? Se você tentar um dia, é assim que ele vai ficar" - escreveu o norte-americano Kelly Slater, multicampeão de surfe, em uma foto impressionante postada em sua conta no Instagram, de um raio-x de seu pé direito. Ele participava de um treinamendo em preparação à etapa do campeonato mundial em Jeffreys Bay da África do Sul (que já venceu por quatro vezes) e sofreu a fratura na saída de uma onda.

Slater, dono de 11 títulos mundiais, afirmou estar sentindo tanta dor como "dar à luz pelo pé", afirmou que deve seguir direto da África do Sul para os Estados Unidos, para ser operado - e fica de fora, claro, das próximas etapas. O surfista de 45 anos já abriu mão da etapa brasileira do Tour mundial que ocorreu em Saquarema (RJ) por dores nas costas, no mês de maio.

"Você já dobrou seu pé inteiro para trás? Se você tentar um dia, é assim que ele vai ficar. Surfei uma onda nesta manhã e, quando ela estourou, levou meu pé para trás, colocando toda a pressão no meu metatarso. Meio que acertando meu pé com um martelo o mais forte que você puder. Parece que estou dando à luz pelo meu pé agora!", disse Slater.

Apesar da situação, ele passou uma mensagem de otimismo. "É uma droga, mas tantas pessoas lidam com tantas coisas horríveis que uma fratura no pé é uma coisa bem pequena. Às vezes, uma coisa ruim é uma coisa boa. Vou aproveitar da melhor maneira possível meu tempo afastado", escreveu, na legenda da imagem.